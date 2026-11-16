Dolores descubre los negocios ilegales de Héctor y se une a Lucía para acabar con él en A la deriva

Después de mucho tiempo sin creer a Lucía, Dolores se arrepiente de haber ignorado sus advertencias sobre los malos tratos de Héctor y los negocios ilegales que realizaba utilizando los barcos de la empresa.

Todo cambia cuando su nuera le muestra un documento con las coordenadas de la próxima entrega. Esta prueba podría ser clave para que la policía detenga a Héctor y libere a Tristán. Decidida a proteger el futuro de Bruno y evitar que su hijo hunda la empresa, Dolores propone acudir a la Guardia Civil en A la deriva. ¿Conseguirán hacer justicia?