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A LA DERIVA
Dolores descubre los negocios ilegales de Héctor y se une a Lucía para acabar con él en A la deriva
La madre de Héctor descubre la verdadera cara de su hijo y decide apoyar a su nuera para denunciarlo, salvar la empresa y conseguir que Tristán recupere la libertad.
Después de mucho tiempo sin creer a Lucía, Dolores se arrepiente de haber ignorado sus advertencias sobre los malos tratos de Héctor y los negocios ilegales que realizaba utilizando los barcos de la empresa.
Todo cambia cuando su nuera le muestra un documento con las coordenadas de la próxima entrega. Esta prueba podría ser clave para que la policía detenga a Héctor y libere a Tristán. Decidida a proteger el futuro de Bruno y evitar que su hijo hunda la empresa, Dolores propone acudir a la Guardia Civil en A la deriva. ¿Conseguirán hacer justicia?