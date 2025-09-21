Una actuación conmovedora emociona a Malú y deja huella en el escenario

En La Voz, la actuación de la talent conmovió a Malú, quien no pudo evitar emocionarse. Su interpretación fue muy aplaudida y se ganó un puesto en el equipo de la coach madrileña.

“Gracias por esta oportunidad”, expresó la participante, dejando claro que pasar las Audiciones es un sueño cumplido. El gesto de Malú y el apoyo del público marcaron una noche inolvidable.