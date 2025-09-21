Publicidad
La Voz
Una actuación conmovedora emociona a Malú y deja huella en el escenario
La Voz vivió un momento especial cuando una talent agradeció la oportunidad y logró emocionar a Malú, a pesar de no superar la audición.
En La Voz, la actuación de la talent conmovió a Malú, quien no pudo evitar emocionarse. Su interpretación fue muy aplaudida y se ganó un puesto en el equipo de la coach madrileña.
“Gracias por esta oportunidad”, expresó la participante, dejando claro que pasar las Audiciones es un sueño cumplido. El gesto de Malú y el apoyo del público marcaron una noche inolvidable.