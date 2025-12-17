Abraham Mateo sorprende en El Hormiguero con sus insólitas habilidades

Abraham Mateo llenó de ritmo el plató y abrió una ventana a su lado más oculto. Durante la charla repasó veinte años de trayectoria y reconoció que la fama temprana tuvo momentos difíciles que marcaron su evolución profesional.

Pablo Motos indagó en curiosidades personales del artista y descubrió habilidades tan excéntricas como caminar y saltar apoyándose en los muñones de los pies. El invitado lo demostró ante las cámaras, reivindicando su flexibilidad, una característica que incluso ha llevado a sus bailarines a compararlo con Billy Elliot.