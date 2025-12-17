Publicidad
EL HORMIGUERO
Abraham Mateo sorprende en El Hormiguero con sus insólitas habilidades
El cantante celebra dos décadas de carrera mostrando en El Hormiguero su faceta más desconocida, entre destrezas físicas sorprendentes y recuerdos sobre los retos de la fama en sus comienzos.
Abraham Mateo llenó de ritmo el plató y abrió una ventana a su lado más oculto. Durante la charla repasó veinte años de trayectoria y reconoció que la fama temprana tuvo momentos difíciles que marcaron su evolución profesional.
Pablo Motos indagó en curiosidades personales del artista y descubrió habilidades tan excéntricas como caminar y saltar apoyándose en los muñones de los pies. El invitado lo demostró ante las cámaras, reivindicando su flexibilidad, una característica que incluso ha llevado a sus bailarines a compararlo con Billy Elliot.