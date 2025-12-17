Abraham Mateo destapa el acoso que sufrió en el colegio y cómo marcó sus inicios artísticos

Abraham Mateo, en plena celebración de sus veinte años de trayectoria, recordó en El Hormiguero la crudeza de los primeros años de fama. Relató cómo algunos compañeros le daban la espalda mientras firmaba autógrafos y cómo las burlas se convirtieron en un hostigamiento constante que obligó incluso a que hubiera seguridad en su colegio.

El artista describió episodios especialmente traumáticos, como el pasillo del instituto que debía cruzar para comprar un bocadillo y que se convirtió en un tormento diario. Denunció encierros en el baño y presiones para cantar, situaciones que finalmente le llevaron a estudiar a distancia.