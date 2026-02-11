Abidin busca reparar su vínculo con Ferit y le entrega una invitación que desata más dolor

Una nueva vida intensifica el choque emocional entre Abidin y Ferit cuando el exguardaespaldas vuelve para entregar la invitación de su boda con Suna. El gesto, lejos de acercar posturas, provoca desprecio en Ferit y echa sal sobre viejas heridas.

Abidin intenta recordar con cariño la relación que tuvieron, pero Ferit se muestra implacable. La tensión crece cuando Abidin revela que Seyran también se casará con Sinan, complicando aún más el nudo sentimental de los protagonistas.