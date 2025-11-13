El 1% deja sin premio a Alejandro y Fran tras una final llena de emoción y suspense

Alejandro y Fran protagonizaron una de las finales más intensas de El 1%, logrando superar todas las fases hasta llegar al ansiado enigma final. A pesar de la opción de retirarse con 5.000 euros, ambos decidieron arriesgarlo todo por los 97.000 acumulados.

Sin embargo, la suerte no estuvo de su lado. Cada uno eligió una respuesta distinta, pero ninguna fue correcta. El público contuvo la respiración hasta el último instante, presenciando cómo el gran premio de la noche se quedaba sin dueño.