Natalia Verbeke nos desvela en qué se parece a su personaje: “Es una persona que lucha por lo que quiere”

Natalia Verbeke interpreta a Naira Oramas en Una vida menos en Canarias, una inspectora con mucho carácter, con las ideas muy claras y que ama su trabajo y sus islas por encima de todo.

“Tiene mucho humor. Me gusta ese juego mental que hace constantemente, el pique que tiene con su compañero, su relación con otros personajes y que es una mujer fuerte y empoderada, que tiene muy claro lo que quiere", ha confesado la intérprete con respecto a su personaje.

Eso sí, sólo tiene una pega: "me da pena no poder llevar el traje de policía, porque me hacía muchísima ilusión. Pero no me ha tocado". Esta es la primera vez que la actriz se mete en este rol, por eso le ha encantado meterse en la piel de la inspectora.

Natalia Verbeke siente que se parece a Naira especialmente por la buena relación que tiene con su padre y porque "tiene un espíritu de trabajar en equipo y de no ser más que nadie, sino de, entre todos, conseguir hacer la vida más fácil a los demás".

Así es Naira Oramas

Apodada la “Inspectora Guanche”, por su amor y defensa de la cultura canaria. Naira es carismática, fuerte y luminosa, conoce las islas y a sus gentes a la perfección, gracias a la influencia de su padre, un prestigioso historiador.

Naira es una mujer de acción, atlética y deportista, amante del buceo, del surf y de las mil aventuras que ofrece su tierra. Gracias a su don de gentes, tiene muchos amigos y exnovios en cada isla.

Sobre Natalia Verbeke

La actriz que da vida a Naira Oramas arrancó su andadura cinematográfica allá por 1998, y fue en 2003 cuando la vimos por primera vez en una serie de televisión: El pantano, que protagonizó junto a Emma Suárez y se emitió en Antena 3.

En 2010, Natalia Verbeke obtuvo el Premio Ondas a Mejor Actriz y un Premio Zapping, por su trabajo en Doctor Mateo. Esta serie duró 5 temporadas y más de 50 episodios en la parrilla de Antena 3, entre 2009 y 2011.

En 2014 protagonizó la comedia dramática Bienvenidos al Lolita. En 2019, volvimos a verla en El Nudo, una de las primeras series exclusivas de atresplayer.

¿De qué va Una vida menos en Canarias?

La serie que se emite los jueves a las 22:00 en Antena 3, es una comedia policíaca en la que, el equipo de Homicidios dirigido por Luis y Naira, dos inspectores con una personalidad totalmente opuesta, resuelve en cada capítulo un caso criminal.

Luis Lacasa es un prestigioso inspector de homicidios en Madrid que se ve forzado a aceptar un traslado a las islas Canarias y adaptarse a todo lo que detesta: el calor, la arena y los turistas. Padece acromatopsia, una disfunción visual que le hace ver la vida en tonos grises, sin color, una patología que ha amplificado su hermetismo. En este paraíso criminal, el inspector se reencuentra con su hija Jimena, una reputada chef con la que lleva distanciado desde que murió su mujer, en el accidente del que arrastra secuelas.

Naira es una carismática inspectora, amante de su tierra con la que, a pesar de sus diferencias y rivalidades, terminará formando un buen equipo y, al mismo tiempo, una complicidad que cuestionará sus férreas convicciones. ¡Naira y Luis prometen regalarnos grandes momentos juntos en Una vida menos en Canarias! ¡No te la pierdas, los jueves a las 22:00h en Antena 3!