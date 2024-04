Una familia destrozada y un nuevo caso: esto es lo que veremos en el segundo capítulo de Una vida menos en Canarias

Luis Lacasa ha decidido aceptar la propuesta laboral que le ha hecho la comisaria Betancourt, así que se incorporará al equipo de homicidios de la isla y competirá con Naira Oramas para convertirse en jefe de departamento.

Los primeros días de Lacasa en su nuevo puesto de trabajo no serán nada sencillos. Luis todavía no ha conseguido digerir la traición de su amigo Ramón y no parece confiar en ninguno de sus nuevos compañeros de trabajo, quienes, entre ellos, son una piña.

Naira, Luis y sus compañeros tendrá que investigar un nuevo caso de asesinado en uno de los acuarios más importantes de archipiélago y, en un primer momento, tendrán visiones muy diferentes sobre los hechos.

Una familia destrozada, ansias de poder, un seductor nato y muchas piezas que no encajan será lo veremos en el segundo capítulo de Una vida menos en Canarias. ¡No te lo pierdas, mañana a las 22:45h en Antena 3!