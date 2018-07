Rita oculta a Pedro los resultados del ginecólogo

Desconsolada y muy triste por no poder ser madre, Rita llega a las galerías entre lágrimas. Cuando se encuentra con Pedro, no duda en ocultarle la verdad. Le da la noticia de que tanto ella como él son perfectamente aptos para ser padres, que será cuestión de tiempo y paciencia que logren quedarse embarazados. Para alegrar a Rita, Pedro le da la sorpresa de que Manolito está en las galerías. Ante la decisión de Rita de no contarle la verdad a Pedro, Lucía no cuestiona su decisión, sino que la respeta y la guardará bajo llave.

