Alberto se entera de que el hijo que espera Cristina no es suyo

Inquieto y sin parar de moverse, Alberto esperaba a que los médicos le dijeran cómo se encontraba Cristina y, lo más importante, si el hijo que está esperando seguía en perfecto estado. Un desplazamiento en la placenta hizo que Alberto se enterase, gracias al Doctor, de que Cristina no está embarazada de seis meses sino de tres. En ese momento, el director de las galerías comienza a atar cabos y comprende que el hijo de Cristina no es de él. Lleno de ira y rabia, Alberto se desespera al haberlo dado todo por algo que no existía.

