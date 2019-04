Marta Hazas: "'Velvet' es un sueño hecho realidad"

¿Qué te pareció el éxito del estreno de 'Velvet'?

Confiaba mucho en la serie que estamos haciendo, y creía que iba a gustar. Pero es imposible no ponerse nerviosa y tener la incertidumbre de no saber qué va a pasar.

¿Te lo esperabas?

Estoy feliz del éxito que ha tenido la serie, y de comprobar que siempre lo bien hecho gusta.

¿Cómo definirías a Clara, tu personaje en ‘Velvet’?

Es una chica ambiciosa, en el buen sentido de la palabra, atrevida y resuelta. Sabe lo que quiere y como conseguirlo. Es egocéntrica, pero tiene su corazoncito.

¿Qué es lo que más te gusta de ella?

Que no traiciona, su sano descaro.

¿Cómo será su relación con su hermana Rita (Cecilia Freire)?

Muy divertida, muy de hermanas. Rita es su hermana mayor y es más razonable que Clara, tiene que pararle los pies en algunas situaciones y las discusiones son inevitables y numerosas. Eso sí, que nadie haga daño a Rita que Clara es la primera en defender a su hermana

¿Y con su novio Pedro (Adrián Lastra)?

Es más de amor fraternal que apasionado, por parte de Clara. Llevan varios años juntos y aunque le quiere mucho, Clara siente que no es el hombre de su vida…pero tampoco le quiere perder.

¿Habías coincidido con alguno de ellos antes de ‘Velvet’?

Sí, con Cecilia y Adrián en ‘Impares’, con Maxi Iglesias en la película ‘8 citas’ y Con Javi Rey en ‘Bandolera’.

Además de Rita y Pedro ¿con qué otros personajes tendrá tramas Clara?

Seré la secretaria de Miguel Angel (Alberto), y con Javi Rey (Mateo) tendré un triángulo amoroso. Con Paula (Ana) y Manuela Vellés algo también, puesto que son las amigas de mi hermana, con Aitana y Sacristán que son nuestros jefes, con el diseñador que interpreta Asier Etxandía… En general interactúa con la mayoría de los personajes.

¿Cómo te ves de dependienta de finales de los años 50?

¡Bien! Pero me sabe a poco y enseguida aspiro a estar mejor situada en las galerías como secretaria del hijo del dueño.

¿Recuerdas alguna anécdota con alguna dependienta en una tienda?

Una chica pensó que me conocía de su instituto porque al entrar le sonaba mucho mi cara, y se puso a hablarme muy efusiva. Y cuando ya estaba pagando las cremas se puso muy roja, muy roja, y me dijo: ”¡Ay no! Qué eres la de ‘El Internado’” y se fue…



¿Te llevarías a Clara de compras?

Por supuesto, Clara es muy divertida para cualquier plan y si es un poco frívolo es una apuesta segura.



¿Te gusta el mundo de la moda?

Sí, no soy una experta, pero me gusta.



¿Qué aporta ‘Velvet’ a la ficción española?

Una serie de calidad, muy cuidada, con buenos guiones… Es otro paso más en la ficción de tv que hacemos en este país, muy exportable. Aporta el querer llegar a casa por la noche para verla.



¿Eres más de grandes almacenes o de tiendas de barrio?

De tiendas pequeñas especializadas. En general no me gustan los centros comerciales. Las Galerías de antes eran otra historia…



¿Cómo ha sido el rodaje de ‘Velvet’ hasta ahora?

Muy divertido, te diré que he ampliado mi material de chistes malos... (risas) Me encanta mi look y mi personaje, para mí es un sueño hecho realidad poder recrear la vida de esta época. Y el equipo técnico y artístico son un lujo que hacen fácil lo imposible. Algunos ya nos conocíamos de ‘Gran Hotel’ y está siendo un trabajo muy bonito, muy en equipo, de los que me recuerdan todos los días por qué me encanta ser actriz.



El decorado es impresionante… Háblanos de él

Las galerías son muy realistas al igual que el bar, se te olvida que es un decorado, así como los despachos y habitaciones que están cuidados hasta el mínimo detalle. También hay coches descapotables de la época maravillosos.