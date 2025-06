Orhan se cansa de vivir en la sombra y decide darle un giro radical a su vida y a su imagen

Orhan ya no es el mismo. Ha dejado atrás el traje, la corbata… y también su antigua vida. Tras perder a su hijo Fuat en un trágico accidente, algo dentro de él ha hecho clic. Ya no quiere seguir soportando el desprecio de su padre, ni el peso de un matrimonio vacío.

Ahora, se viste de forma informal, se sube a una moto y lleva chaqueta de cuero. Ha cambiado su actitud. Ha dejado de pedir permiso y ha empezado a vivir por y para él.

Orhan se ha cansado de esperar y de siempre el segundo. El dolor, la presión y el rechazo han hecho mella. Y ahora ha decidido romper con todo: con la mansión, con el pasado y con las reglas.

Este es el nuevo Orhan. El que no se calla y no busca aprobación. El que ha aprendido que, cuando lo has perdido todo… lo único que queda es uno mismo.