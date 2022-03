“La señora Yaman y yo nos vamos a casar”: Fekeli se ha comprometido con Hünkar, ¿qué hará Behice al respecto?

‘Tierra Amarga’ arranca fuerte una vez más con algo que muchos temíamos pero esperábamos: el compromiso entre Fekeli y Hünkar.

La serie que está arrasando sin parar en Antena 3, nos ha dado la noticia más temida del siglo, y Behice no planea quedarse callada.

“Te he fastidiado los planes”, señala Hünkar. Con una clara declaración de guerra, la futura esposa de Fekeli no planea dejarle paso libre a Behice. Después de descubrir el verdadero propósito de Hünkar, Behice hará todo lo posible para que no se salga con la suya: “yo lo voy a solucionar, y será para siempre”.

Con una daga en mano, la tía de Müjgan ha lanzado su carta definitiva. ¿Conseguirá ganar la partida?