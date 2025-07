Bahar le enseña a su hijo a vivir sin arrepentimientos: “Elige tu camino y hazlo mejor”

Bahar ha tenido una de esas conversaciones que marcan para siempre. Sentada con su hijo Aziz Uras, ha dejado caer las corazas y ha hablado desde el corazón.

Le ha hablado del amor, del matrimonio, de lo vivido y de lo perdido. Y aunque ha reconocido que su historia con Timur empezó mal, ha dejado claro que no cambiaría nada: “No me arrepiento, Uras. Me alegro mucho. Os tuve a vosotros. ¿Qué más quiero?”.

Pero lo más importante ha llegado después. Cuando Bahar le ha hablado del error que todos los humanos cometemos: mirar atrás cuando las cosas se complican. Preguntarse una y otra vez si hicimos lo correcto. “Cada desvío del camino tiene sus contras y sus pros, así que, si quieres ser feliz… pregúntate: ¿cómo puedo hacer que el camino que he elegido sea aún mejor?”.

Y en ese momento, Aziz Uras ha sentido la fuerza de una madre que ha renacido muchas veces sin rendirse jamás.