Repasamos los momentos más importantes de la semana en ‘Tierra Amarga’

Semana intensa de momentos la que hemos vivido esta semana en ‘Tierra Amarga’. Yilmaz cada vez se aleja más de Züleyha y se ha demostrado a la joven. Yilmaz cada vez muestra más indiferencia hacía ella, aunque los sentimientos siguen vivos en su corazón y eso es algo que no puede negar.

Müjgan y Yilmaz están cada vez más cerca y su compromiso se acerca. Esta semana hemos visto a la doctora probándose vestidos de novia y la pareja ha compartido momentos muy dulces.

Eso sí, Müjgan no puede evitar dudar y no de Yilmaz, si no de los sentimientos de Züleyha. Tiene miedo de que la joven un día vuelva a por Yilmaz, por eso no pierde la oportunidad de hablar con Züleyha y preguntarla por sus intenciones. Una conversación que hará que Müjgan decida dar el paso y casarse definitivamente con Yilmaz.

Pero todo tiene un por qué: Züleyha tiene que conseguir que Müjgan y Yilmaz se casen si quiere recuperar a su hijo. Esa es la condición que ha puesto Demir: “Cuando los dos estén casados, Adnan volverá a la mansión”.

Züleyha está dispuesta a todo por recuperar a su hijo. Ya saben que Müjgan y Yilmaz se han comprometido, y aunque la noticia la duele, sabe que tarde o temprano sucederá. Lo único que puede cambiar el rumbo de las cosas es que Yilmaz lea la carta que le dejó Züleyha antes de suicidarse, pero por ahora eso no parece que vaya a suceder.

Demir sigue demostrando que su amor por Züleyha es enfermizo aunque tiene miedo de Züleyha vuelva a cometer una locura y ordena a Seher que a partir de ahora, sea su sombra y la acompañe a todos lados fuera de la mansión.

Ahora bien, Züleyha ya ha empezado su venganza contra Hünkar y la joven ha descubierto que la matriarca de los Yaman y Fekeli mantienen una estrecha amistad y no dudará en contárselo a su marido. Una relación que también ha descubierto Gaffur, la mano derecha de Hünkar.

Y es que la relación entre Fekeli y Hünkar avanza. Ambos han pasado la noche juntos en una cabaña y Hünkar ha confesado que le quiere. Aunque lleguen 40 años tarde, Fekeli no quiere vivir el tiempo que le queda sin estar junto a ella. ¡Momentazo!

Otro de los protagonistas de la semana ha sido Çengaver. El hombre ha estrechado lazos con Yilmaz y le ha vendido sus acciones. Ahora Demir tiene un nuevo socio y cuando se entera, no dudara en pedirle explicaciones al que fuera su amigo.

Demir se arrepentirá de todo lo que pasó con Çengaver y ahora, deberá recurrir si quiere recuperar a su amigo y si no quiere compartir su negocio con Yilmaz.

¡Muy atentos a la próxima semana porque va a ser muy intensa!