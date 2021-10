El encuentro entre Müjgan y Züleyha que lo cambia todo

Müjgan ha estado buscando a Züleyha para hablar con ella. La doctora ve su coche en el club y aprovecha el momento para hablar con ella y aclarar algunas cuestiones.

La joven necesita saber los sentimientos de Züleyha. Antes de responder sobre si sigue o no amando a Yilmaz, recuerda las palabras de su marido: “Adnan volverá cuando Müjgan y Yilmaz se casen”.

Así que Züleyha no tiene que pensar mucho su respuesta y anima a la doctora a que se case con Yilmaz: “Yo quiero a mi marido y tenemos un matrimonio feliz. No me importa tu relación con Yilmaz”, añade Züleyha.

Pero Müjgan tiene un pregunta a la que no encuentra respuesta: “¿Por qué fuiste aquella noche a casa de Yilmaz?” pero Züleyha sabe lo que tiene que responder: “Fui a darle celos a mi marido, fue un error”.

Ahora Müjgan lo tiene claro: Seguirá adelante con su boda después de las palabras de Züleyha.