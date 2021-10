La condición de Demir para que Züleyha recupere a su hijo

Züleyha vuelve a pedirle a Demir que le devuelva a su hijo. La joven le reprocha que eso no es quererla: “Me dices que me quieres pero no me lo demuestras”.

“Amarte sin que tú lo hagas resulta muy duro para mí”

Demir tiene miedo de que Züleyha vuelva a hacerse daño y por eso ha ordenado que Seher vaya con ella a todas partes cuando salga de la mansión: “No quiero que vuelva a pasar, no puedo estar sin ti. Eres mi alma gemela. Sé que amar tanto no puede ser bueno para nadie”.

Pero Züleyha quiere recuperar a su hijo y su libertad. El amor que siente Demir hacía la joven es obsesivo y enfermizo, pero Züleyha no le odia.

Demir moriría por ella y mataría a quien se interpusiera entre ellos, por eso la pone una condición: “Si me convences de que has olvidado a Yilmaz te daré tu libertad y a tu hijo”.

¿Le demostrará Züleyha a Demir que ya no piensa en Yilmaz?