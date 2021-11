Avance semanal de ‘Tierra Amarga’: Yilmaz encuentra a Züleyha inconsciente

Parecía que no iba a llegar nunca, pero esta semana hemos sido testigos del encuentro más esperado entre Yilmaz y Züleyha. Después de todo el dolor, las mentiras y las terceras personas, la pareja ha podido hablar de la verdad.

Aunque la conversación se quedo a medias porque en ese momento llegó Demir, quien con pistola en mano le pidió a Züleyha que se alejara de Yilmaz. Demir escapó de prisión, así que no le queda más remedio que huir con Züleyha y el pequeño Adnan del país. El joven ve que Yilmaz se acerca cada vez más a su esposa y teme perderla.

Mientras intenta huir, el pequeño Adnan cae enfermo y se ven obligados a regresar a Adana si quiere salvar a su hijo. Por su parte, Yilmaz busca a Züleyha para evitar que se marche con Demir y cuando descubre que este se ha entregado, no duda el ver a Züleyha.

La joven piensa que ya es demasiado tarde y que Yilmaz está casado con Müjgan. El joven está dispuesto a todo por Züleyha. Cuando está a un paso de romper su matrimonio y cumplir su promesa, recibe una llamada de teléfono que lo cambia todo: El padre de Müjgan se ha suicidado.

La próxima semana, veremos como Yilmaz no se separa de Müjgan para ayudarla a superar el duelo por la muerte de su padre. La joven está destrozada, pero Yilmaz cumplirá con su papel como esposo, a pesar de que piense en Züleyha a todas horas.

Züleyha, que prometió no irse mientras Demir esté en prisión, está decidida a ser la dueña de la casa. También irá a prisión para visitar a Demir y hablará con la fiscal para intentar salvarle.

Hünkar, aunque no confía en Züleyha, levanta algunas prohibiciones siguiendo la sugerencia de Demir. Pero aconseja a Saniye que nunca le quite los ojos de encima.

Hünkar encuentra por fin a Sermin. La matriarca de los Yaman que cambie su declaración y confiese la verdad para que Demir pueda salir de la cárcel. Pero Sermin no piensa dar su brazo a torcer y la advierte que ya no le queda nada por hacer y que ya no le teme a la familia Yaman ¿Encontrará alguna forma de convencerla?

Aunque Züleyha intenta demostrar que no la importa nada Yilmaz y que no piensa separarse de Demir, la joven está muy impresionada de que Yilmaz todavía la ame a pesar de estar casado con Müjgan.

Y además, la próxima semana, Yilmaz encuentra a Züleyha inconsciente y no duda en socorrerla… ¡Se viene momentazo! Por primera vez, Züleyha, Yilmaz y Adnan estarán juntos.

