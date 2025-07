“Con usted me siento mucho mejor”: la confesión del doctor Reha que provoca que Gülçiçek se desmaye

Gülçiçek sigue en el hospital recuperándose del paro cardíaco. Las alucinaciones ya se han quedado atrás, pero aún le da mucha vergüenza en hablar con el doctor Reha.

Cuando el médico viene a verla, la madre de Bahar rápidamente se lo agradece por haberle salvado la vida y aprovecha para disculparse. “Creo que dice tonterías, Bahar me lo ha contado...no puedo ni mirarlo”.

Con una sonrisa amable, Reha le pide que cierre los ojos. Luego le dice que, antes de conocerla, no salía con gente de su edad. “Pensaba que no tendrían tanta energía como yo. Pero me impresionó la gracia y la actitud que tiene frente a la vida”, le confiesa. Ella, por su parte, lo escucha con una sonrisa tímida

Por fin, el doctor Reha le pide que se abra los ojos...pero Gülçiçek no lo hace. Ni siquiera lo escucha. Reha no se lo puede creer…¡la madre de Bahar se ha desmayado! ¿Podrá recuperarse otra vez?