Uras descubre por accidente que su madre y su abuela estuvieron...¡ al borde de la muerte!

Uras y Seren siguen disfrutando de su luna de miel. Sin embargo, tras días lejos del hospital, la pareja de médicos decide hablar con sus compañeros para enterarse de los cotilleos.

“El doctor Reha me debe un favor, así que voy a empezar por él”, dice el hijo de Bahar. Pero no está preparado para la primera frase de Reha tras saludarlo: “Tu abuela está bien, no te preocupes”.

Con el móvil en altavoz, Seren y Uras se miran en shock. “¿Puedes explicarnos lo que ha pasado?”, le pide el joven. Luego el doctor les cuenta todo: la paciente con virus, la cuarentena, la infección de Bahar y Timur, el paro cardíaco de Gülçiçek... “creía que tu familia te habría informado”, concluye Reha.

Uras no se lo puede creer. ¿Por qué sus padres no lo llamaron? Es justo lo que pregunta a Bahar al hacerle una videollamada, pero ella y Timur van de camino a la comisaría y no quiere que se preocupe por ellos. “Está todo bien, disfrutad de las vacaciones. Ahora me voy que entramos en un túnel...”, y cuelga el teléfono.

Uras y Seren siguen muy preocupados...¿regresarán antes de la luna de miel?