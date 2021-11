Yilmaz irrumpe en la mansión para encontrarse con Züleyha “Tenemos una conversación pendiente”

Züleyha está en el jardín de la mansión con su pequeño. La joven comienza a discutir con Saniye porque la empleada no le quita el ojo de encima y se siente vigilada.

En ese momento aparece Yilmaz, que no duda en saltar el muro de la mansión con una pistola y grita el nombre de Züleyha. La joven no espera esa reacción de Yilmaz, ni siquiera que fuera capaz de irrumpir de esa manera en la mansión.

Algunos empleados como Gaffur intentan detenerle pero Yilmaz les amenaza con la pistola y consigue detenerles. El joven consigue llegar hasta Züleyha: “¿Qué haces Yilmaz? ¿Quieres que te maten?”.

Pero Yilmaz no piensa retroceder: “Tú y yo tenemos una conversación pendiente”. Züleyha le dice que ya no tienen nada de qué hablar: “No me iré sin que escuches lo que tengo que decirte”.

Yilmaz coge a Züleyha del brazo y la lleva al invernadero… ¿Qué es lo que va a decirla?

