Giro inesperado en el caso de Ümit: Fikret declara a favor de Demir

Fikret estaba discutiendo con Ümit en su casa cuando la doctora se cayó por las escaleras. Sin embargo, en lugar de socorrerla, decidió irse de allí y viajar cuanto antes con Müjgan lejos de Çukurova.

Demir cargó con la culpa del accidente de Ümit, aunque él no la hubiese agredido. Ahora está en la cárcel, porque además la doctora ha decidido declarar en su contra. Züleyha, por su parte, no piensa quedarse de brazos cruzados y ha viajado a Estambul para conseguir que Fikret confiese lo que ocurrió en realidad.

Una vez allí, el joven no solo se ha enfrentado a la mujer de Demir, sino que también se ha encontrado con su tía Lütfiye y le ha confesado todo lo que ocurrió en casa de Ümit.

Después de la conversación con su tía, Fikret ha decidido contar la verdad a la policía. El joven ha declarado que Demir no tuvo nada que ver con la caída de Ümit, sino que ella se cayó sola. “Lo vi con mis propios ojos”, le ha dicho el sobrino de Fekeli.

Fikret está siendo más sincero que nunca. Le ha contado a la policía que él y Ümit son viejos amigos y que estaban discutiendo un tema personal cuando ella perdió el equilibrio al intentar empujarle. “El error que cometí fue no pedir ayuda”, ha reconocido. El agente no lo entiende, ¿por qué no le ayudó? Fikret ha sido claro: “La creía muerta y pensé que me culparían a mí”.

La policía le ha preguntado también el porqué de la declaración de Ümit, aunque las razones solo las conoce ella misma. Fikret ha declarado que Demir es inocente.

Fekeli ha acudido también a la comisaría y allí se ha encontrado a Lütfiye, que estaba muy nerviosa. La tía de Fikret se ha alegrado mucho de verlo allí. “Nunca me abandonas en los malos momentos”, le ha dicho. Lütfiye le ha contado a Ali Rahmet lo que ocurrió de verdad, y él se ha sentido muy aliviado.

Fikret ha salido de la sala y se ha reencontrado con su tío Fekeli, ¿se reconciliarán después de la pelea que tuvieron en el rancho?