¡Fikret descubre la trampa que le tendieron Fekeli y Demir!

La semana pasada vimos como Fikret volvía a aparecer en Çukurova, más dispuesto que nunca a hacer daño a Demir.

De hecho, decidió quemar los establos de la mansión Yaman como una señal para Demir, para que este supiera que había vuelto con más fuerza que nunca y con muchas ganas de destruirle para siempre.

Eso fue demasiado para Demir, quien está ya muy cansado de las constantes ofensas y amenazas que le hace Fikret tanto a él como a su familia. Por ello, junto a Fekeli, urdió un plan para hacer que Fikret saliera de su escondite… ¡Fingieron un disparo de Demir y a Fekeli! Así el joven saldría a dar la cara por su tío…

¡Y el plan sí ha funcionado! Tal y como ellos pensaron, Fikret ha aparecido en el rancho de Fekeli para ver el estado de salud de su tío. Allí se ha encontrado con Fekeli en perfectas condiciones, junto a Lütfiye y Bahtiyard. Todos le estaban esperando. El joven se ha quedado paralizado, no se esperaba ese panorama…

Inmediatamente se ha percatado de que ha caído en una trampa y se ha puesto muy nervioso. Han intentado calmarle, Fekeli le ha comentado que querían resolver el asunto de los Yaman de una vez por todas, pero Fikret no está, ni estaba por la labor.

Demir ha irrumpido en la sala y Fikret se ha puesto en tensión. Yaman ha aparecido pacíficamente, ya que solo quería hablar con Fikret y tratar de entenderse. Pero el joven Fekeli no quería hablar con él.

“Si quieres que lo resolvamos, acepta que tu padre no tenía decencia”, le ha dicho Fikret. Pero Demir no tiene intención de aceptar nada de su padre, quien ya está muerto. Ha tratado de explicarle que su padre no era un sinvergüenza, pero Fikret solo tenía insultos para él.

Fikret le ha gritado, con mucha ira: “No quiero tu apellido, no quiero ser tu hermano y mucho menos tu fortuna”. Fikret lo que quería es que Demir reconociera frente a todos que su padre era un hombre deshonesto, pero Demir tiene claro que nunca lo hará. Sin embargo, si no lo hace, la guerra con Fikret seguirá.

Demir le ha anunciado que no participará en esa guerra y le ha pedido disculpas a Fekeli, ya que no se puede razonar con su sobrino. Pero le ha amenazado con que no se acerque a nadie de su familia, ni difame a nadie, ya que, si hace eso, irá a por él. Muera alguien o no.

Fikret por su parte, se ha enfadado mucho con Fekeli: “No esperaba esto de ti”. Pero Fekeli le ha hecho ver que es él quien les ha decepcionado… “¡Esto es una locura! Estás cometiendo un grave error”.

Fikret ha jurado que le quitará el honor y luego la vida… ¿Qué es lo que pasará?