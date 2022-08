¡Alguien observa cómo Züleyha y Sevda entierran un cadáver!

Züleyha y Sevda han tenido que enfrentarse a la visita de unos ladrones en la mansión Yaman. Los hombres, encapuchados, han llegado por la noche y, tras retener a los trabajadores, han entrado en la casa.

La cantante, en lugar de achantarse, ha decidido enfrentarse a ellos y le ha disparado a uno en la pierna. El ladrón quería secuestrar al pequeño Adnan, pero Sevda ha podido evitarlo. Sin embargo, el hombre, que estaba tirado en el suelo, ha alcanzado su pistola y pretendía disparar a la madre de Ümit.

De pronto Züleyha ha llegado a la mansión y, con un disparo, ha evitado que Sevda fuese atacada.

Cuando Sevda ha sido consciente de lo que ha pasado se ha quedado petrificada. “¿Qué he hecho? Lo he matado”, es lo único que ha alcanzado a decir. Züleyha ha intentado consolarla, ella estaba más calmada que la cantante, que estaba muy preocupada por las consecuencias que lo sucedido pueda tener. “Tienes una familia, no puedes ir a la cárcel”, le ha dicho a la mujer de Demir.

Sevda ha entrado en un bucle del que no podía salir, estaba muy nerviosa. Züleyha se lo ha advertido: nadie va a ir a la cárcel porque nadie va a saber nada. ¿Qué está planeando?

Züleyha y Sevda se han alejado de la mansión Yaman, y allí han comenzado a cavar un agujero. ¡Van a enterrar ahí el cadáver! “Malditos ladrones, es horrible lo que nos han obligado a hacer”, ha dicho la madre de Ümit. Aunque Züleyha lo tiene claro: no han sido ladrones. Está segura de que los ha mandado Fikret.

Las dos mujeres pensaban que estaban solas mientras enterraban el cadáver y que nadie más sabría lo que estaba pasando esa noche. Sin embargo, había alguien observándolas detrás de los arbustos. ¿Quién será? ¿Destapará su secreto? ¡Adelántate a la emisión en ATRESplayer PREMIUM!