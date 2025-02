Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Pelayo le pedirá a su madre que no sea tan exigente con Marta

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Doña Clara decidirá enterrar el hacha de guerra con Marta y le dará una oportunidad gracias a Pelayo que quiere que su madre y su futura mujer se lleven mejor porque hasta ahora tenían sus más y sus menos.

Por otro lado, Gema le confirmará a Begoña que Víctor habló con ella antes de morir, pero no le dará más explicaciones. Le prometerá a María que no desvelará nada y que el secreto de que el bebé que espera es de Víctor y no de Andrés estará a salvo, pero la culpa empezará a ser su mejor amiga. La joven empezará a dudar...¿podrá mantenerse callada?

Además, María y Andrés irán al consultorio y allí escucharán, por primer vez, el latido del bebé y Begoña será la encargada de mostrárselo.

Joaquín no sabrá que hacer tras el derrumbamiento, pero lo que tendrá claro es que no renunciará al proyecto del balneario. ¿Qué pasará?

Y Manuela empezará a trabajar en casa de los De la Reina y hará buenas migas con Damián.

¡No te pierdas todo lo que va a pasar en el próximo capítulo de Sueños de libertad!