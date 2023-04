Gül le pide a Ceylin que no se venga abajo y que luche para que se haga justicia por la muerte de Zafer: “Si tú te hundes, nos hundimos todos”

La familia Erguvan ha revivido los duros momentos que pasaron con la muerte de Inci, en el entierro de Zafer. Nadie se esperaba que la desaparición del padre de Ceylin se debiese a que en realidad lo habían matado.

Ceylin no puede soportar la idea de pensar que durante tres meses ha rehecho su vida como si nada, sin preocuparse realmente de si su padre estaba bien. Ilgaz y su familia han intentado calmar su dolor, pero ella no se ve con fuerzas de seguir adelante.

Tras el entierro de Zafer, Gül se encuentra a su hija llorando… ¡Dentro del armario de su padre! “Estaba muy enfadado conmigo, no sé si papá me perdonó”, le dice Ceylin, entre lágrimas, a su madre. Gül le dice que no se atormente, que su padre ya le echaba de menos antes de que saliese por la puerta de su casa.

La madre de Ceylin le recuerda lo fuerte que es para intentar que se venga arriba: “Si tú no fueses así, no habrías luchado por Inci y jamás nos habríamos recuperado”. Gracias a enfrentarse a su familia, la joven Erguvan puedo demostrar que el verdadero asesino fue Engin.

“La Ceylin que yo conozco lo investigaría, saldría y buscaría al responsable de la muerte de su padre”, le dice Gül convencida de que sólo ella puede descubrir la verdad. ¿Conseguirá Ceylin atrapar al verdadero asesino?