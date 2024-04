Efe se arma de valor y le confiesa a Eren todo lo que siente por Tuğçe: “Tu hija me gusta de verdad”

Efe y Tuğçe han descubierto que tienen muchas cosas en común y se sienten muy cómodos cada vez que pasan tiempo juntos. Quedan fuera del trabajo, van al teatro y hasta pasean cogidos de la mano.

Eren se ha dado cuenta de lo bien que se llevan ambos y empieza a sospechar, pero es Efe el que decide abrirle su corazón y confesarle lo que siente por Tuğçe .

“Tu hija me gusta de verdad”, le dice a Efe y Eren le responde que tiene miedo de que su pequeña sufra, pero que son adultos para llevar una relación sana. El policía le dice que acepta que se quieran, pero que no debería pedirle permiso: “Que ella decida y que ame a quien le dé la gana”. ¡Estamos ante una nueva pareja y no nos puede gustar más!