Ceylin empieza a sospechar de Niyazi: “La persona que cambió las muestras de ADN podría ser la misma que cometió el crimen”

Göksu ha sido detenida como sospechosa de manipular las pruebas de ADN inculpando, así, a Ilgaz de manipular pruebas de la escena del crimen para proteger a Ceylin, pero anda más lejos de la realidad.

La joven abogada no cree que Göksu sea culpable. Es una respetada policía científica y no le cuadra que arriesgase así su carrera profesional por dinero cuando el dinero no le hace falta. Ceylin empieza a atar cabos y sus sospechas se centran en otra persona: Niyazi.

Aunque ella todavía no lo sepa… ¡Ceylin ha dado el clavo! Niyazi es la persona que disparó a Engin, el que manipuló las pruebas de la escena del crimen y el que ahora quiere inculpar a Göksu. ¡No se le escapa una!