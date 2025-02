La sorpresa con la que Timur no pudo reconquistar a Bahar en Renacer

La historia de amor de Timur y Bahar, narrada por Doruk, ha sido una montaña rusa de emociones. 25 años de matrimonio que, aunque ahora duelen, en su momento fueron la cura el uno para el otro, un amor que parecía irrompible.

A través de una galería de fotos de momentos especiales de su vida juntos, Timur ha intentado encontrar una forma de recuperar lo que perdieron, pero no lo ha conseguido.

Arrodillado y vestido como Romeo, el cirujano le ha pedido a Bahar que no se divorciaran. Arrepentido, le ha confesado que lamenta mucho haber estado con Rengin, rogándole, una vez más, que reconsiderara su decisión.

Sin embargo, Bahar no ha dudado en cortarlo en seco. Su decisión estaba tomada: "Me voy a divorciar, sí o sí". Con esas palabras definitivas, ha dado por cerrada la conversación. Sin más, se ha marchado, dejando a Timur con el corazón roto y sin palabras. Esta vez, Bahar ha demostrado que no hay vuelta atrás.