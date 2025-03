"Te doy un día para decidir": Evren deja en manos de Bahar su historia de amor

Evren ha tomado la iniciativa y ha ido a buscar a Bahar. Sin testigos, han salido a dar un paseo. En ese momento, ella ha sido clara: "No quiero tener que huir de ti como una niña. Tengo mil cargas sobre mis hombros. No es tu problema, pero no quiero cansarte".

El cirujano, hablándole desde el corazón, la ha tranquilizado. Él también tiene su propia lucha interna. Su vida es inestable, vive en un barco y su única estabilidad es el trabajo. Pero hay algo que tiene claro: “Todos llevamos cargas, pero lo importante es tenernos el uno al otro”.

Para él, sus diferencias los hacen más fuertes juntos. Pero Bahar no está segura de si es el momento adecuado para entregarse al amor. "Estamos hechos el uno para el otro porque ambos tenemos muchas taras", le ha explicado Evren con cariño.

La vida, el pasado, sus hijos… todo es demasiado para Bahar. Él lo entiende, pero no la dejará escapar sin más. Antes de despedirse, Evren le ha dado un plazo: un día para decidir qué hacer con su historia de amor.

¿Tomará Bahar la decisión de arriesgarse? ¿O seguirá huyendo de lo que siente?