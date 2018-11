PRESUNTO CULPABLE | CAPÍTULO 7

"Eso no ha sido sexo", Elena tajante se enfrenta a Jon tras vivir un episodio agresivo durante su encuentro con el joven. La psicóloga piensa que Jon no la veía mientras se estaba acostando con ella y el joven investigador no duda en pedirle perdón: "Eres lo mejor que me ha pasado desde que he venido, no quiero perderte".