Yildiz, Zehra y Lila: La “banda” inseparable que desafía a Halit en Pecado Original

Al principio de la relación entre Halit y la joven Yilmaz, los hijos del empresario Argun no terminaban de aceptar a Yildiz. Erim fue el primero en ceder, pues solo quería ver a su padre feliz. Sin embargo, Lila y Zehra se opusieron desde el primer momento: creían que estaba bajando de categoría casándose con una mujer así.

La relación entre Zehra y Yildiz nunca fue fácil. Kemal, que fue el primer marido de Yildiz... ¡se casó con la mayor de los Argun! La relación entre el empresario y la hermana de Erim iba en serio y tenían grandes planes de futuro como reformar la casa para ponerle a gusto de los dos. Y durante ese tiempo que duraría la reforma, la pareja decidió quedarse en la mansión Argun... ¡la joven Yilmaz no podía soportar verlos juntos!

Sin embargo, no tardaron en romperle el corazón a Zehra... ¡Kemal le fue infiel! La joven Argun, que no podía soportar más humillaciones, se acabó divorciando del empresario. Y, aunque en ese momento Yildiz y la hermana de Lila todavía no se llevaban bien, la situación aplanó el camino para forjar una nueva amistad.

Lila, por su parte, también le hizo algún desprecio a la joven Yilmaz; sin embargo, su relación empezó a cambiar cuando la hija de Halit le pidió a su madrastra que la cubriese para ir a una fiesta. Yildiz sabía que la situación era demasiado arriesgada, pero aceptó sin pensárselo demasiado... ¡era una buena forma de ganarse a una de las hijas de su marido!

La llegada de Sahika

Desde el principio, la hermana de Kaya – para engatusar a Halit – intentó llevarse muy bien con todos los hijos de su marido. Lila y Zehra no tardaron en quedarse encandiladas por la cultura de Sahika, a la que consideraban una mujer inteligente y merecedora de su padre. Sin embargo, la exprometida del señor Argun no tenía tan buena opinión de ellas.

Todo empezó a cambiar cuando la enemiga de Ender y Yildiz quiso involucrar a las hijas del señor Argun en sus malvados planes. Zehra y Lila no estaban muy convencidas de querer actuar como les proponía la prometida de su padre y... ¡se fue enfriando la relación!

Un gran cambio

La llegada del pequeño Halit Can y todo el apoyo que la joven Yilmaz le brindó a Zehra en lo referido a su libro, hicieron que las jóvenes Argun cambiasen totalmente la visión que tenían de su madrastra.

Yildiz hizo todo lo posible para promocionar el libro de la primogénita de los Argun... ¡incluso bailó en un programa de televisión! La oportunidad de aparecer en pantalla provocó que Zehra se volviese viral y, entonces, Akin le aconsejó que se abriese un canal de YouTube. La exnovia de Caner encontró en Yildiz su mayor aliada y desde que suben vídeo juntas... ¡se han hecho inseparables!

De hecho, Zehra también ha ayudado a la joven Yilmaz a cumplir muchos de sus propósitos. Cuando Yildiz quiso hacerse presidenta de la asociación, la joven Argun la apoyó en todo lo que requirió... ¡incluso han llegado a ir a una exposición de arte y a un casino ilegal juntas!

Lila no tardó en unirse a esta dupla galáctica y, ahora, también se siente muy cómoda con su madrastra. De hecho, ahora que Halit se ha arruinado, y a pesar de que están divorciados, la joven Yilmaz ha acogido en su casa a Zehra y a Lila.

Halit, por su parte, no sabe como enfrentarse a la alianza que han forjado sus hijas y su exmujer... ¡ha afirmado en varias ocasiones que son una banda y que hay que separarlas sea como sea! Aunque lo cierto es que, después de todo lo que ha ocurrido, se alegra de que sus hijas se puedan apoyar en Yildiz.

¡Esperemos que esta buena relación que tienen Yildiz, Zehra y Lila dure mucho tiempo! No te pierdas los próximos capítulos de Pecado Original para seguir divirtiéndote con ellas.