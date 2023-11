¡Leyla fuera de sí! No se conforma con ser la segunda opción de Halit, ¿qué hará?

Leyla se ha puesto de los nervios al descubrir que Halit piensa regalarle una joya a Yildiz por su cumpleaños. Además, Zehra le ha contado que están organizando una gran fiesta y eso ha cabreado especialmente a la secretaria.

Leyla entra sobresaltada en el despacho de Şahika y le cuenta de lo que se ha enterado. “No me digas que te has enamorado de él”, insinúa la hermana de Kaya al ver lo alterada que está su aliada. La joven sabe el verdadero motivo por el que está con el empresario, pero es tan orgullosa que no puede aguantar algo así.

“Si lo acepto y no hago nada, no se divorciará nunca. Estoy segura”, comenta Leyla. Şahika intenta tranquilizarla y le pide que entre en razón. Por ahora, debe conformarse con ser la segunda opción. ¡Pero ella se niega!

“¿Tú te crees más especial que todas las demás? No hagas ninguna estupidez”, le advierte Şahika. Leyla le pide que confíe en ella y le dice que encontrará la manera de hacerse respetar ante Halit. ¿Qué es lo que tendrá en mente? ¿Conseguirá frenar el cumpleaños de Yildiz?