Halit vuelve a pedirle a Yildiz que se mude a la mansión… ¡Pero ella se niega de nuevo!

Halit está decidido a reconquistar a Yildiz. El multimillonario ha comprado una nueva mansión, barco incluido, por lo que pretende que Yilmaz se mude de nuevo con ellos a vivir. ¡Y por su puesto lleve al pequeño Halit Can!

Sin embargo, Yildiz no está por la labor de hacerlo. Ella ya no confía en Halit, y, aunque su relación es buena, lo cierto es que no está dispuesta a volver con él. ¡Halit la engañó y la trató muy mal!

El empresario está incansable en su objetivo de que ella vuelva con él, y se lo ha mostrado en numerosas ocasiones, pero Yildiz siempre sabe como escabullirse. Además, la joven tiene una nueva ilusión: ¡Kerim!

Halit la escuchó diciendo que “se había vuelto a enamorar”, pero no lo decía por él, sino por Kerim. ¡Y se piensa que es porque quiere volver con él!

Pero nada más lejos de la realidad, Yildiz lo tiene claro, por más que lo hablen, no quiere volver con Halit. ¿Qué va a pasar? ¿Hasta cuándo estará insistiendo Halit? ¿Se le acabará en algún momento la paciencia?