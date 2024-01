Halit falla en su plan: las fotos de Kerim y Yildiz no valen... ¡No salen solos!

Halit le tendió una trampa a Yildiz y a Kerim para lograr fotografiarles juntos en el barco y así tener una prueba más para la defensa que está preparando para quitarle a la joven la custodia de su hijo.

Cuando se encontraron en el barco, también apareció Asuman con Halit Can, por lo que el fotógrafo solo pudo tirar fotos en las que ellos también estaban en plano. ¡No había ninguna de Yildiz y Kerim solos!

Sin una fotografía en la que se viera a los jóvenes solos, no valdría lo que está tratando de hacer Halit, para que sean válidas las fotos se les tiene que ver solo a ellos, no con Asuman y Halit Can.

Al ver las fotos, el empresario se ha enfadado mucho… ¿Cómo ha podido Sitki meter la pata así?

Además, le ha pedido a Metin que vuelvan a hacer otra ronda de fotos, pero será la definitiva, si no… ¡Podrían levantar sospechas a Yildiz y Kerim de reunirles! ¿Conseguirá lo que quiere?