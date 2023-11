Halit decide priorizar el bienestar de Erim a tenerlo a su lado: “Te irás con tu madre”

Ender llama a Halit para echarle en cara que no se preocupe por su hijo y le cuenta la humillación por la que ha pasado Erim en el colegio por no haber pagado su matrícula. ¡Kaya y ella han tenido que acudir corriendo al centro para abonar su importe!

El joven no ha querido contarle nada a su padre para no disgustarlo y porque sabe que no están pasando por un buen momento. Aun así, Ender ha querido informarlo para que sea consciente de por lo que Erim está pasando.

“Eres incapaz de rebajarte a pedirme dinero”, le recrimina Ender a su exmarido. Además, le recalca que, si es tan buen padre como dice, deberá dejar que su hijo viva con ella para que no le falte de nada.

Después de meditarlo un rato, Halit decide hablar con su hijo y lo anima a irse a casa de su madre. Él le dice que no es necesario, pero el empresario insiste. ¿Se vendrá abajo Halit cuando Erim ya no esté a su lado?