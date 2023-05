Hakan advierte a Alihan de que Zeynep ha descubierto la compra de acciones: “Esto es un delito”

Zeynep siempre ha sido muy disciplinada en su trabajo y, ahora que es presidenta de Falcon Air, no iba a ser menos. La joven Yilmaz ha indagado en varios archivos de la empresa y ha descubierto que Alihan está comprando acciones del Holding Argun de forma ilegal. ¡Y no puede creerse que haya llegado hasta ese extremo!

La joven Yilmaz decide ir a hablar con Hakan en la empresa para informarle de lo que ha descubierto, aunque él niega que lo que supone sea verdad. Zeynep sabe que está mintiendo y le advierte que lo que están haciendo es un delito.

“No tienes pruebas de lo que dices”, le responde Hakan. Pero Zeynep le dice que sabe que en su ordenador las encontraría fácilmente. ¡Aunque el directivo no le va a dejar ojearlo!. “Ya se lo diré a Halit, así que ya puedes decírselo a tu jefe”, amenaza la joven.

Cuando Zeynep abandona el despacho, Hakan corre a contarle a su amigo lo que ha pasado, aunque él no se sorprende lo más mínimo: “Sabía que nos descubriría”. A Alihan no le preocupa porque está convencido de que su exnovia no lo delatará. ¿Estará en lo cierto o se llevará un chasco?