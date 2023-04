Ender y Kemal firman la paz: "Has acertado no delantándome ante Halit"

Kemal ha desvelado su identidad ante todos, y ni Yildiz, ni Ender tenían la mínima idea de que era multimillonario. En el momento en el que se lo confesó todo a Halit, Kemal respetó su acuerdo con Ender y no le reveló que estuvo trabajando para ella pasándole información. Tampoco dijo que estaba al corriente de que era el exmarido de Yildiz, por lo que la libró de quedar mal ante Halit.

Por ello, ahora que el joven se ha mudado a su mansión y ha revelado su verdadera vida, Ender ha ido a verle. La mujer quiere tender puentes con él, en el fondo está agradecida de que no le haya delatado. "Me beneficia llevarme bien con usted", le ha dicho Kemal, ya que gracias a ella tuvo acceso a la mansión Argun. "Es más perjudicial tenerme como enemiga que como aliada", le ha comentado Ender. Pero Kemal no le tiene miedo ni a ella ni a nadie. ¡Aunque ambos tienen buena relación!

¿Seguirán siendo aliados? ¿Cuál será el siguiente paso de Kemal?