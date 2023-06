Ender intenta que despidan a la secretaria que sabe todos sus secretos... ¡Pero Kaya lo impide!

La vuelta de Kaya a Estambul ha puesto a Ender muy nerviosa. Ya no sólo porque parece que le oculta algo al directico, sino porque casi nadie sabe que, en el pasado, ellos tuvieron una relación. Sólo conocen esa historia dos personas: Caner y Tulin, una secretaria que lleva décadas trabajando en el Holding Argun.

A Kaya le ha hecho mucha ilusión reencontrarse con Tulin, ya que en el pasado fueron muy amigos. Precisamente ese acercamiento ha provocado que Ender se haya puesto todavía más nerviosa y por eso, ha querido hablar con la secretaria.

“Espero que no descuide su trabajo ahora que es amiga del nuevo director”, le deja caer la hermana de Caner a la secretaria. A pesar de que Tulin acepta y asume todo lo que Ender le dice, ella no termina de fiarse de ella y por eso, decide… ¡Hablar con Halit!

La madre de Erim intenta convencer a su exmarido de que Tulin no está haciendo bien su trabajo: “Es una cotilla y me molesta”. ¡Pero a él no le interesan sus quejas! ¡No tiene intención alguna de despedir a la secretaria!

Justo cuando Ender pretende abandonar el despacho, Kaya entra por la puerta… ¡Y Halit aprovecha para preguntarle por Tulin! El director lo tiene claro: no está de acuerdo con Ender y quiere a la secretaria en la empresa. ¿Peligrará el secreto de Ender con ella en el Holding Argun?