Ender convence a Yildiz para que se vea a solas con Kerim, ¿caerá la joven en su trampa?

Ender ha descubierto lo que Halit pretende hacerle a Yildiz y, como ella también tiene ganas de vengarse de la que era su amiga porque se ha sentido traicionada, ha decidido trazar su propio plan para facilitarle las cosas a su exmarido.

Ender visita a Yildiz en la mansión Argun y le dice que tiene malas noticias. “Es posible que Halit sospeche de ti. En la empresa hay habladurías y es probable que tu nombre y el de Kerim se mencionen juntos”, le dice directamente.

La joven Yilmaz no es capaz de asimilar esa información, pero, como esta misma mañana ha estado con Kerim en un restaurante, lo que le comenta Ender no le parece nada descabellado. “Creo que, a partir de ahora, no deberíais veros mucho en los mismos ambientes”, le aconseja la hermana de Caner.

Yildiz le explica a Ender que ya lo intenta, pero la hermana de Caner le convence para que hable una vez más con Kerim. La joven Yilmaz lo llama desde su móvil y lo cita en un parque. ¿Qué es lo que pretende Ender provocando este encuentro?