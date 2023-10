¡Chantaje de Halit a Nadir!: "Si no haces lo que yo te diga, esta foto verá la luz"

Después de la llamada, Nadir se ha presentado en la mansión Argun. El enemigo de Halit no se espera nada de lo que está a punto suceder. “Tú me darás las acciones que me quitaste y volverás a desaparecer”, le ordena el marido de Yildiz a Nadir.

El exjefe de Şahika, que sabe muy bien que el señor Argun tiene algo importante entre manos, le pide que vaya al grano. Halit no puede evitar reírse y le muestra, irónico, su foto comprometida. Nadir, al verla, se abalanza sobre ella para intentar recuperarla.

“Tienes veinticuatro horas”, le afirma el marido de Yildiz a su enemigo. Y si no desaparece en ese periodo de tiempo... ¡publicarán la foto en el periódico! Sin embargo, Nadir, que quiere mantenerse fuerte, le amenaza... ¡con matarle! “Cuidado con lo que dices, estoy grabando la conversación”, le advierte Halit.

Nadir, sin articular palabra, abandona el despacho de su enemigo. ¿Conseguirá recuperar la foto? ¿Tendrá que abandonar Estambul para preservar su dignidad?