Şahika y Mert pasan la noche juntos, pero él le pide discreción: “Sería mejor que quedara entre nosotros”

Aunque Şahika ha conseguido que todo el mundo crea que Kerim y ella son pareja, sabe perfectamente que él por quien siente algo es por Yildiz y por eso continúa haciendo vida de soltera.

Şahika y Mert se han encontrado en plena noche en un bar y han flirteado descaradamente. Los dos se han dado cuenta de que tienen más cosas en común de lo que pensaban y han admitido un atracción física entre ellos, tanta que han acabado… ¡pasando la noche juntos!

Şahika se despierta a la mañana siguiente en un hotel y ve a Mert entrando en la habitación ya vestido. “Qué madrugador”, le comenta ella sorprendida al ver que se ha levanto de la cama mucho antes que ella.

“Sería mejor que lo de esta noche quedara entre nosotros. No me gustaría que Kerim se enterara de esto”, le recalca Mert a Şahika antes de irse. El directivo prefiere que todo el mundo piense que su amigo y su jefa son pareja.

Aunque Şahika le asegura que será discreta y finge un sonrisa delante suya, cuando Mert se va, no puede evitar sentir rabia hacia esas palabras. “Otro idiota que no entiende que no puede ignorarme”, se dice a sí misma. ¿Cuál será su actitud a partir de ahora con Mert?