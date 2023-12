Şahika arruina la cena familiar comunicando que Halit es su nuevo ayudante: “Me ha suplicado trabajo”

Halit todavía no se cree la suerte que ha tenido: ¡ha recuperado todo su dinero y lo ha triplicado! Sin embargo, en lugar de gritarlo a los cuatro vientos, ha decidido guardar el secreto e iniciar un plan de venganza para conseguir dejar fuera de juego a Şahika en la empresa. ¡A partir de ahora será su ayudante!

Şahika está disfrutando como nunca de la situación y no oculta su alegría ni siquiera delante de su hermano. Aprovechando que Ender ha invitado a Yildiz a cenar, la hermana de Kaya deja caer que Halit se ha convertido en su nuevo ayudante.

Todos se quedan impactados al descubrir que el empresario ha accedido a trabajar bajo las órdenes de Şahika, especialmente Erim. “Yo he querido ayudarlo. Tu padre me lo ha suplicado tanto que he tenido que contratarlo”, le explica la hermana de Kaya.

A Erim le afecta tanto la noticia que decide levantarse de la mesa para irse a su habitación. Kaya le recrimina a su hermana que haya sido capaz de hacer algo así y le pide que no vuelva a decir nada al respecto. ¿Cómo reaccionará Şahika cuándo descubra que Halit ha recuperado toda su fortuna?