Şahika amenaza a Ender: “Si te entrometes en mi camino, tendré que enseñarte mi lado oscuro”

Cuando el hijo del difunto marido de Şahika le aseguró a Ender que su madrasta había matado a su padre, ella enseguida visitó a Halit para advertirle de la peligrosidad de la mujer que estaba conociendo. ¡Aunque para él, todo lo que contaba eran películas!

Ender se ha dado cuenta de que el hombre con el que habló no exageraba con respecto a Şahika al descubrir que esta misma mañana ha aparecido muerto. ¿Lo habrá matado ella? Aunque no hay pruebas que lo demuestren, a la hermana de Caner no le cabe la menor duda.

Como era de esperar, a Şahika no le ha sentado nada bien descubrir que Ender la ha estado investigando y, en cuanto se han cruzado en la mansión Argun… ¡Han saltado chispas entre ellas! “Tu hijastro murió la misma noche que confesó que eres una asesina”, le deja caer la hermana de Caner.

Şahika se ríe ante sus insinuaciones y le deja claro que: “Si matara a todos a los que no aprecio, ya no estarías hablando conmigo”. Ender interpreta las palabras de Şahika como una amenaza, aunque intenta mantenerse fuerte ante ella.

Cuando la hermana de Kaya se va, Ender recibe la visita de… ¡Yiğit! El joven, animado por Şahika, le reprocha lo mala madre que es y ella, alucinada, le cierra la puerta en la cara. ¡No tiene ni idea de que es hijo suyo! ¿Qué pasará cuando lo descubra? ¿Cuándo se dará cuenta el joven de que está siendo manipulado por Şahika?