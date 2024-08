¡Las mejores enemigas! Así ha evolucionado la complicada y particular relación entre Ender y Yildiz en Pecado Original

Yildiz y Ender han sido las indiscutibles protagonistas de Pecado Original. Aunque ha habido también personajes muy importantes y muy queridos, ellas han estado de principio a fin moviendo la mayor parte de las tramas. ¡Cuánto nos han hecho sufrir y también reír!

Su relación ha pasado por todo tipo de fases: se han odiado a muerte, se han adorado, se han metido en todo tipo de líos, han organizado complots y se han peleado por el mismo hombre en más de una ocasión.

Las dos nos han regalado grandes momentos tanto cuando se han llevado fatal como cuando se han adorado y es que las dos se parecen mucho más de lo que en un principio imaginaron. ¿Recuerdas cómo comenzó su historia?

Halit las unió

Ender le ofreció a Yildiz 100.000 liras por seducir a su marido, Halit, del cual se quería separar. La joven Yilmaz, que soñaba con ser rica, en lugar de cumplir con lo acordado, prefirió delatar a la mujer que le había contratado para ganarse la confianza de Halit y acabar casándose con él.

Ender no perdonó esta traición y le hizo la vida imposible a Yildiz para vengarse… ¡aunque ella supo defenderse! Las dos comenzaron una guerra sin precedentes que se acabó calmando cuando Yildiz fue madre.

Unido a que las dos habían sufrido los desprecios de Halit, la maternidad de Yildiz provocó que Ender empatizase con ella. De hecho, la hermana de Caner movió cielo y tierra para encontrar a su hijo recién nacido cuando lo perdió

Esto marcó un antes y un después entre ellas, aunque los enfados no acabarían a pesar de la confianza y de la especial relación de amistad que habían entablado. ¡Todavía les quedaban muchas cosas por vivir!

Su unión contra Sahika

La llegada de Sahika a sus vidas unió más que nunca a Ender y a Yildiz. Nada de lo que ellas habían hecho era comparable a lo que podía hacer la hermana de Kaya. Sahika no tenía ningún reparo en quitarse del medio a aquellos que lo molestaran: ¡y no soportaba a ninguna de las dos amigas!

Yildiz y Ender no tuvieron nada fácil desenmascarar a Sahika, primero contra Halit, y luego contra Kaya, aunque su hermano siempre la tuvo en un pedestal. Ella también se encargó de meter cizaña en más de una ocasión entre las dos amigas y se acercaba a una u otra en función de sus intereses.

[[H2:Doğan volvió a enemistarlas]]

Cuando parecía que la paz reinaba entre las dos amigas, Doğan apareció en sus vidas. Ender se fijó en él desde el principio y trató de conquistarlo, pero el empresario en quien realmente estaba interesado era en Yildiz.

Ender le declaró la guerra a la joven Yilmaz cuando descubrió que Doğan y ella se habían casado para vengarse de Kumru y Çağatay. Aunque se suponía que era un matrimonio de mentira, la hermana de Caner no perdonaba la supuesta traición de su amiga.

Aunque pronto se olvidó de Doğan, después de que éste saliese de la cárcel y tras ser rechazada por Engin, el hermano de Handan, Ender se casó con él para vengarse de Yildiz. ¡La guerra entre ellas volvía a comenzar!

Como todos imaginábamos, después de hacerse varias perrerías, las aguas volvieron a calmarse entre ellas y recuperaron su particular amistad. Con Doğan entendieron que, aunque volviesen a pelearse por un hombre, su relación no debía cambiar. ¡Si es que no hay mejores enemigas que ellas!