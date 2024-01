Avance semanal de Pecado Original: Ender jugará a dos bandas para salirse con la suya, ¿se vengará de todos?

Las cosas están muy tensas en Pecado Original, ya que, visto lo visto: ¡todo puede pasar!

Esta última semana hemos vuelto a ver las traiciones más cerca que nunca, Halit escuchó a Ender decirle a Yildiz que estaba enamorada de Kerim, y, aunque fingió que no lo había escuchado, tanto él como Erim se quedaron con la información. Ahora se ha propuesto quitarle la custodia de Halit Can y destruirla... ¿Lo conseguirá? ¿Podrá llevar su malvado plan en secreto o se le escapará a Erim? ¿Cómo hará para seguir adelante con la boda si no pretende casarse?

Halit y Halit Can en el capítulo 82 de Pecado Original | Antena 3

Por su parte, Ender está más hundida que nunca. Su matrimonio con Kaya ha terminado y su relación está totalmente rota. Además, se siente traicionada por la que era su mejor amiga: Yildiz. Por ello, la mujer pensará en un plan para vengarse de todos los que le han hecho daño. Parece que va a jugar a llevar dos caras... ¿Le saldrá bien? ¿Qué tendrá pensado hacer?

Yildiz no se imagina que su futuro marido está conspirando contra ella y que, su mejor amiga está tan enfadada con ella. ¿Será consciente en algún momento la joven de que varias personas quieren conspirar contra ella? Mientras tanto, ¿cómo será su relación con Kerim? ¿Seguirá adelante con la boda?

Yildiz con su bebé y su madre en el capítulo 82 de Pecado Original. | Antena 3

¿Qué estará tramando, mientras tanto, Sahika? Se ha propuesto enemistar a Ender y Yildiz para siempre... ¿lo logrará? ¿Ha conseguido destruir a Ender o ésta se vengará de ella?

