Şahika consigue que Ender toque fondo: “Todos los que esta noche me han hecho llorar, pagarán por ello”

Ender perdió los papeles al ver a Şahika, Kaya, Halit, Yildiz y otra mujer cenando juntos felizmente en un restaurante. La madre de Erim descargó su rabia contra la joven Yilmaz al pensar que le había dado la espalda y notó el rechazo y la frialdad de su exmarido después de encararse a ellos.

Después de lo ocurrido, Ender abandonó el restaurante hecha polvo y hermano se la ha encontrado llorando sentada en un banco en la calle. “¿Por qué te has comportado así? Yo pensaba que sólo ibas a gritarles un poco”, le pregunta Caner a su hermana.

Ender le confiesa que no lo ha hecho a propósito, pero en ese momento perdió los papeles. Ella ya ha pasado por cosas muy duras en la vida y es consciente de que las penas vienen y van, pero en este momento siente mucho dolor.

“Lo que más me entristece no es que Yildiz se haya unido a Şahika, si no que hoy me he dado cuenta de que he perdido a Kaya para siempre”, se lamenta Ender. A pesar del divorcio, ella mantenía una mínima esperanza de reconciliarse con él.

A pesar de que hoy se ha roto algo dentro de ella, Ender tiene claro que no se dejará pisar por nadie más: “A partir de hoy, dejo el amor a un lado. Todos los que esta noche me han hecho llorar, pagarán por ello”. ¿Se olvidará Ender definitivamente de Kaya?