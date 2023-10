Avance del próximo capítulo de Pecado Original: Yildiz intenta convencer a Halit de que Şahika le ha tendido una trampa

Halit se puso furioso al pillar a su mujer con Nadir en una cafetería. La joven Yilmaz había sido víctima de una trampa, pero, en ese momento, el empresario no lo vio así. De hecho, no dudó ni un momento en amenazar a su enemigo y advertirle que no volviese a acercarse a Yildiz.

En el próximo capítulo veremos a Yildiz intentando convencer a Halit de que ha sido víctima de una trampa de Şahika. Él no la creerá, pero Emir tratará de corroborar su historia y lo animarán a que pida las grabaciones de la cámara de seguridad de la cafetería para averiguarlo.

Yildiz acaba de aliarse con Ender y todo forma parte de un plan de ambas para que el empresario descubra la verdadera cara de Şahika y la despida. ¿Conseguirán las dos protagonistas de esta historia su objetivo?