ESTE JUEVES A LAS 22:45 HORAS EN ANTENA 3

La doctora Stauton da a Max Goodwin un ultimátum tras constatar que no termina de comprometerse con el tratamiento y que su cáncer avanza. El propio doctor va a tomar una decisión arriesgada al saber que la quimioterapia y la radioterapia no están funcionando, lo que le va a potenciar los efectos secundarios. ¡No te pierdas este jueves dos nuevos capítulos de 'New Amsterdam'!