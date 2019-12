MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 21

Max está cada vez más débil, fruto de su agresivo tratamiento. Sin embargo, él decide seguir innovando y desafiando al sistema con un plan de seguro familiar en el New Amsterdam. La realidad, no obstante, se impondrá: la doble quimioterapia está teniendo éxito contra el cáncer pero, a cambio, sus fuerzas se agotan. Temiendo que su cuerpo termine por no aguantar más, la doctora Sharpe toma por él la decisión que más le estaba costando tomar: dejar su puesto e irse a casa.